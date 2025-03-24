Тариф на тепло в Киеве для потребителей может возрасти, чтобы обеспечить финансовую устойчивость предприятий.

Существует вероятность, что резко возрастет тариф на тепло в Киеве, если новый законопроект №6013 будет принят, плата за отопление может вырасти по меньшей мере в 2,5 раза, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил эксперт по ЖКХ Олег Попенко в интервью Юрию Романенко.

Это связано с акционированием коммунальных компаний и их приватизацией. В настоящее время этот законопроект находится на стадии обсуждения.

В условиях финансовых затруднений правительство стремится передать коммунальные обязанности частным компаниям, поскольку дотации для компаний значительно нагружают бюджет. Однако даже с дотациями эти предприятия не способны решить свои финансовые проблемы из-за постоянного дефицита средств и растущих долгов.

С принятием этого закона, коммунальные предприятия могут стать акционерными обществами, а их акции попадут в частные руки. Это означает, что деятельность таких компаний будет подчинена рыночным условиям, и новые владельцы не будут работать в убыток. Поэтому тарифы на тепло в Киеве для потребителей могут вырасти, чтобы обеспечить финансовую стабильность предприятий.

К примеру, на сегодняшний день газ для тепловых предприятий поставляется по цене 7500 грн за тысячу кубометров, но после приватизации он может стоить от 16 до 20 тыс. грн за тысячу кубометров, и это не предел. В результате цена на тепло вырастет в 2,5 раза. Если вы платите 2000 грн за отопление, то после повышения сумма может составить около 5000 грн.

"Эта приватизация — это путь к значительным затратам для людей, ведт поднимется тариф на тепло в Киеве. Платежи за коммунальные услуги могут стать настолько высокими, что их можно сравнить с продажей почки для их оплаты", — отметил Попенко.

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