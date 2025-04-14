Пользователи Lifecell жалуются на завышенные тарифы для подключаемых автоматически SMS-сообщений без их согласия.

Украинский мобильный оператор Lifecell стал объектом критики из-за высоких тарифов на отправку SMS-сообщений, сообщает Politeka.

Клиенты жалуются, что оператор автоматически списывает стоимость SMS, даже если они не использованы.

Одновременно пользователи активно обсуждают на официальной странице Лайфсел в Facebook проблему невозможности отключения стандартной тарификации SMS. В результате абоненты вынуждены платить за SMS-пакеты, которые фактически не нуждаются.

Некоторые пользователи указывают, что случайное нажатие на кнопку ответа на рекламное сообщение может привести к автоматическому подключению SMS-пакета. Они вынуждены вручную удалять настройки SMS-сервисов во избежание ненужных платежей.

Один из абонентов написал так: «Теперь, если случайно нажмешь кнопку ответа на рекламу, оператор быстро подключает пакет за десять гривен, который сжигает за день, пока ты не придумал, как с ним дальше обращаться» .

Представители Lifecell ответили, что отключить стандартную тарификации SMS невозможно, она активируется автоматически, если у абонента нет достаточного пакета услуг, включающего минуты, гигабайты и SMS. Компания также рекомендует ознакомиться с условиями действий и предложений перед их подключением. Современные мессенджеры обеспечивают бесплатное и неограниченное общение, так что многие абоненты считают SMS-пакеты нецелесообразными и неудобными.

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