Узнайте, на каком уровне останется максимальная пенсия в Украине в 2025 году.

В 2025 году максимальная пенсия в Украине останется на уровне 23 610 гривен, и эта сумма не изменится до 2028 года, сообщает Politeka.

Это связано с заморозкой прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы максимальная пенсия в Украине не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, что составляет 2361 грн. Поэтому самая высокая сумма в 2025 году, учитывая все надбавки и доплаты, не будет больше, чем 23 610 гривен.

В соответствии с законодательством Украины, наивысший размер денежной поддержки включает все надбавки, за исключением доплаты для лиц с особыми заслугами перед Родиной. В 2025 году право на получение самых высоких выплат имеют не все пенсионеры, а лишь некоторые категории граждан, среди которых государственные служащие, работники местного самоуправления, народные депутаты и ученые. Они могут рассчитывать на самый высокий размер денежной помощи, который значительно больше стандартной выплаты в государстве.

Следовательно, большинство украинцев не могут получить максимальную финансовую поддержку, поскольку она доступна только для избранных категорий граждан Украины.

Максимальные пенсионные выплаты остаются ограниченными и определены действующим законодательством.

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