Узнайте, в каких случаях пенсионеры могут потребовать перерасчет пенсии для повышения ее размера.

Пенсионеры могут обратиться в Пенсионный фонд с требованием перечислить свою пенсию в Украине , сообщает Politeka.

По словам юристов, для этого существует несколько основных причин, среди которых повышение зарплаты, стажа или смена прожиточного минимума.

Перерасчет пенсии в Украине часто происходит в случае, если пенсионер продолжил работу после выхода на отдых. Если новый доход значительно выше его предыдущего, лицо может обратиться в Пенсионный фонд с просьбой перечислить выплаты. Это можно делать каждые два года, при условии, что доходы растут.

Еще одно основание для пересчета – повышение прожиточного минимума. Такие пенсии пересматриваются автоматически, причем неработающие пенсионеры получают повышение сразу после смены минимума, а работающим пересчет осуществляется после завершения трудовой деятельности.

Также Пенсионный фонд может произвести перерасчет, если человек предоставит новые документы, подтверждающие его стаж или ранее не учтенные доходы. При наличии особых заслуг или почетных заслуг выплаты также могут быть пересмотрены.

Назначение денежной поддержки в связи с потерей кормильца или обращение участников боевых действий является еще одним основанием для перерасчета.

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