Пенсия в Украине, что сумма доплаты не зависит от возраста выхода на заслуженный отдых, размера заработной платы или количества лет страхового стажа.

Пенсионерам предоставляется основная пенсия в Украине и дополнительные выплаты при определенных условиях, для этого нужно относиться к льготным категориям населения, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли в Пенсионном фонде Украины.

К примеру, если украинец является участником войны, она может получить доплату в размере:

265 гривен - для участников войны,

442 грн - для участников боевых действий,

для инвалидов войны сумма зависит от степени инвалидности:

И степень - 885 грн,

ІІ степень - 708 грн,

ІІІ степень - 531 грн.

Если пенсионер является ребенком войны, ему насчитывают 66 гривен в расчет, а тем, кто имеет особые заслуги перед Родиной, выплата составляет 524 гривны.

Для украинцев, имеющих статус почетного донора, насичления становятся больше благодаря доплате в размере 219 гривен.

Однако есть категории лиц, не получающих дополнительных выплат – им деньги предоставляются без надбавок:

если у пенсионера 35 лет трудового стажа до 60-ти ,

, или по состоянию на 1 мая 2016 занимал должность государственного служащего и имел не менее 10 лет стажа на госслужбе (или 20 на госслужбе).

Важно отметить, что сумма доплаты не зависит от возраста ухода на пенсию, размера заработной платы или количества лет страхового стажа.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.