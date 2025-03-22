Минобороны разъяснило, может ли ВЛК внести выводы в систему без реального обзора во время мобилизации в Украине.

С начала полномасштабной агрессии России продолжается военное положение и всеобщая мобилизация в Украине, сообщает Politeka.

Она требует от военнообязанных мужчин пройти военно-врачебную комиссию. Недавно в Украине были введены электронные направления на ВЛК, что вызвало вопрос о возможности внесения выводов без реального медицинского осмотра. Минобороны Украины дало разъяснение.

В ведомстве отметили, что военно-врачебная комиссия обязательно должна проводить осмотр каждого лица. Врачи, работающие в составе коммиссии, при осмотре ознакомляются с медицинскими записями в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), а также с другими медицинскими документами, предоставляемыми военнообязанными. ВЛК вводят свои выводы в электронные системы, позволяющие сформировать точную картину здоровья человека.

Кроме того, после медицинского осмотра все члены комиссии, включая председателя и секретаря, подписывают постановление квалификационными цифровыми подписями (КЭП), юридически значимыми. Все решения, принятые комиссией, фиксируются в МИС ВСУ, что позволяет обеспечить прозрачность и удобство в контроле выполнения военно-врачебной экспертизы.

Все процессы, связанные с мобилизацией в Украине, стали более эффективными, быстрыми и прозрачными благодаря интеграции современных технологий. В то же время, важно отметить, что реальный обзор остается неотъемлемой частью процесса, даже с внедрением электронных направлений.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, юрист объяснил, сколько у ТЦК есть время на админвзыскание.

Також Politeka писала, о чем нужно сообщить ТЦК в марте 2025 года.

Как сообщала Politeka, стало известно о причинах, по которым могут отменить решение ВЛК.