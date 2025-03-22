Узнайте, как рассчитать пенсию в Украине при стаже 30 лет, и какие факторы влияют на размер выплаты.

Пенсия в Украине рассчитывается с учетом трех основных факторов: заработной платы, страхового стажа и средней заработной платы по стране, сообщает Politeka.

Давайте рассмотрим, какими будут денежные начисления при наличии 30 лет стажа.

Для начисления выбрали формулу, предложенную Пенсионным фондом Украины (ПФУ):

= средняя зарплата в государстве за последние 3 года × индивидуальный коэффициент зарплаты × коэффициент страхового стажа.

Представим, что средний доход от работы в стране составляет 14 000 грн., а индивидуальная зарплата человека – 8 000 грн. Если у человека 30 лет стажа, то расчет выглядит следующим образом:

пенсионные выплаты = 14 000×0,57×0,3 = 2394 гривен.

Для сравнения выплаты при 20 годах трудового опыта будут следующими:

14 000×0,57×0,2 = 1596 гривен.

Как видим, чем больше уровень, тем выше будет финансовая поддержка, но уменьшается и коэффициент зарплаты.

Например, если финансовый доход от работы человека составляет 14 000 грн., а средняя оплата труда по Украине также 14 000 грн., выплаты при 30 годах трудового опыта будут следующими:

14 000×1×0,3 = 4200 гривен.

Следовательно, чем выше коэффициент оплаты труда, тем больше пенсия в Украине.

Для точного расчета можно использовать онлайн-калькулятор на сайте ПФУ или обратиться в отделение Пенсионного фонда, чтобы рассчитать индивидуальные индикаторы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.