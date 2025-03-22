Пенсия в Украине рассчитывается с учетом трех основных факторов: заработной платы, страхового стажа и средней заработной платы по стране, сообщает Politeka.
Давайте рассмотрим, какими будут денежные начисления при наличии 30 лет стажа.
Для начисления выбрали формулу, предложенную Пенсионным фондом Украины (ПФУ):
= средняя зарплата в государстве за последние 3 года × индивидуальный коэффициент зарплаты × коэффициент страхового стажа.
Представим, что средний доход от работы в стране составляет 14 000 грн., а индивидуальная зарплата человека – 8 000 грн. Если у человека 30 лет стажа, то расчет выглядит следующим образом:
пенсионные выплаты = 14 000×0,57×0,3 = 2394 гривен.
Для сравнения выплаты при 20 годах трудового опыта будут следующими:
14 000×0,57×0,2 = 1596 гривен.
Как видим, чем больше уровень, тем выше будет финансовая поддержка, но уменьшается и коэффициент зарплаты.
Например, если финансовый доход от работы человека составляет 14 000 грн., а средняя оплата труда по Украине также 14 000 грн., выплаты при 30 годах трудового опыта будут следующими:
14 000×1×0,3 = 4200 гривен.
Следовательно, чем выше коэффициент оплаты труда, тем больше пенсия в Украине.
Для точного расчета можно использовать онлайн-калькулятор на сайте ПФУ или обратиться в отделение Пенсионного фонда, чтобы рассчитать индивидуальные индикаторы.
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