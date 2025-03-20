В ДТЭК предупредили, какие графики отключения света будут действовать на территории Киевской области 21 марта 2025 года.

В пятницу, 21 марта 2025 года, ДТЭК запланировал графики отключения света в Киевской области для проведения работ в электросети, сообщает Политека.

Это не стабилизационные или аварийные графики отключений света, а локальные, связанные с проведением профилактически ремонтных работ в сети, чтобы повысить надежность электроснабжения и предотвратить возможные аварии.

ДТЭК предупреждает, что в Обуховской общине в Киевской области 21 марта будут действовать следующие графики отключения электроэнергии:

с 8:30 до 18:30 в селе Слободка по улице Покровской и в городе Обухов (жилой массив Лукавица);

с 9:00 до 18:00 в селе Копачев по улице Квитучей.

На территории Немишаевской поселковой территориальной общины в пятницу без света с 8:30 до 17:00 останутся жители села Микуличи по ул. Варшавской, Героев Крут, Покровской, Молодежной, Соборной, Садовой, Широкой, Центральной, переулка Киевский, пишет Политека.

Кроме того, ДТЭК также будет проводить профилактические работы на территории Маловильшанской общины. Поэтому без электроэнергии 21 марта с 8:00 до 20:00 могут остаться жители села Потиевка по ул. Мира 1, а также с. Чупира по такому же адресу, Мира 1.

В столице на этот день никаких ограничений в электроснабжении пока не планируется.

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