Бесплатное жилье для переселенцев в Киеве доступно через несколько программ и платформ.

Есть немало вариантов бесплатного жилья для переселенцев в Киеве , сообщает Politeka.

Предоставляются временные комнаты в общежитиях, где есть все необходимые условия для проживания, такие как общие кухни, санузлы и душевые. Чтобы получить бесплатную квартиру для переселенцев в Киеве, нужно обратиться в организации, занимающиеся помощью беженцам.

Одним из таких ресурсов является сервис "Прихисток", позволяющий найти бесплатный дом для переселенцев в Киеве и других городах Украины. Для регистрации на этом сервисе и поиска дома можно обращаться по номеру горячей линии 0(800)332238, где волонтеры принимают звонки круглосуточно.

Также можно обращаться в киевский центр "ЯМариуполь" по адресу ул. Антоновича, 39 Здесь переселенцы могут зарегистрироваться для получения жилья и другой необходимой помощи.

Для тех, кто хочет найти жилье через онлайн-ресурсы, есть сайт "Помогай", на котором можно просматривать актуальные объявления о бесплатных жилищных предложениях. Более подробной информацией можно воспользоваться по ссылке .

Благодаря таким инициативам, ВПЛ имеют возможность найти временное жилье и адаптироваться в новом городе.