Експерти розповіли про подорожчання квартир в Києві, дізнайтеся, як змінилася ціна нерухомості в столиці.

На вторинному ринку нерухомості зафіксовано відчутне подорожчання квартир в Києві, за останні шість місяців вартість квадратного метра зросла на 8,82%, більше 5 100 гривен, передає Політека.

За даними M2bomber, за рік подорожчання квартир в Києві ще відчутніше – на 9,9% (більше ніж 5 700 грн).

За останній місяць вартість квадратного метра піднялася на 2,32% (приблизно півтори тисячі).

Де купити найдешевшу "однушку" в столиці?

Аналітики зазначають, що найчастіше ціна за "квадрат" у 1-кімнатних встановлюється на рівні 48 000 гривен – саме за такою ставкою формується 9,1% оголошень.

Також популярна ціна 57 600 (у 8,5% пропозицій).

Як змінюється прайс за "квадрат" в різних районах Києва?

Житло у столиці значно варіюється залежно від району. За квадратний метр доведеться запратити від 50 520 до 102 232 грн, що створює значну різницю вартістю 51 712 між найдешевшими та найдорожчими локаціями.

Найнижчі ціни зафіксовані у Деснянському районі – 50 520 гривен за "квадрат", у Святошинському – 50 959, Солом’янському – 54 634 грн/м², Дніпровському – 59 316, Дарницькому – 60 433, Подільському – 62 055, Оболонському – 66 412, Шевченківському – 71 985,

Голосіївському – 80 770.

Найдорожчий район столиці – Печерський, де прайс сягає 102 232 тисяч.

Крім того, реальний вплив нового податкового навантаження у 2025 році відчують покупці, адже продавці враховують податки у вартість нерухомості. До цього додається 3-5% комісії ріелтору, якщо угоду складають через посередника.

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