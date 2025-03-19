Участники могут получить 1199 бонусов на связь от lifecell , выполнив простые условия, сообщает Политика.

На официальном сайте компании указано, что для того чтобы получить 1199 бонусов, необходимо: приобрести акционный смартфон в фирменных магазинах или в интернет-магазине, активировать его и подключить услугу "Мобильная защита" на 91 день за 1 грн.

Данное предложение действует по всей территории Украины с 18 ноября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Дополнительные акции от оператора

Компания также предлагает своим пользователям возможность получить доступ к сервису lifecell music, что позволит слушать до миллиона треков без расхода мобильного трафика. Услугу можно подключить до 6 марта 2025 года, используя USSD-код *335# или через приложение, которое можно загрузить в Google Play и App Store.

Кроме того, абоненты оператора могут выиграть пару билетов на концерт KOLA, который пройдет 8 марта 2025 года в Киеве. Всего будет выбрано 5 победителей.

Благодаря новой акции абоненты могут не только получить приятные подарки на связь, но и воспользоваться выгодными музыкальными сервисами и даже посетить концерт популярной исполнительницы.

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