Мобільні оператори в Україні часто вигадують різноманітні бонуси для абонентів через зростання тарифів, і один із таких бонусів пропонує компанія lifecell, повідомляє Politeka.

Оператор запускає дію, за якою абоненти тарифу "Максі" отримують безлімітний доступ до мережі за безкоштовно.

Акція «Мега безліміт», що діє з 05.02.2025 по 01.01.2027, надає таку послугу за умови оплати тарифу «Максі» або «Мега» безкоштовно Цей абонент підтримує 750 хвилин для дзвінків по Україні (крім мережі лайфсел) за умови виконання умов платної оплати. Важливо, що "швидкою" є оплата, здійснена не пізніше, ніж через один день після завершення попереднього періоду.

У випадку неповної оплати абонент використовує 25 ГБ Інтернету, замість безліміту. Тарифний план «Максі» також пропонує безліміт на номери lifecell та на велику кількість популярних додатків, включаючи Apple Music, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok та інші. Крім того, план дозволяє безкоштовно роздавати цифрові послуги через пристрої, а також надає спеціальні тарифи для ідентифікованих клієнтів, які скористалися послугою перенесення номерів.

Вартість пакета на 4 тижні становить 190 гривень, що еквівалентно близько 6,79 грн на день. Для отримання безліму необхідно здійснювати платіж за послуги вчасно, інакше користувачі втратять доступ до безлімітного Інтернету.