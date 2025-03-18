У січні 2025 року українці рекордно перенесли мобільні номери, зокрема абоненти найбільших операторів lifecell та Київстар активно змінювали свої послуги.

Українці активно перенесли мобільні номери, і найбільший потік абонентів спостерігався серед операторів lifecell та Київстар, повідомляє Politeka.

У січні 2025 року послугами перенесення мобільних номерів (MNP) скористалися рекордні 145 тисяч осіб, що стало найвищим місячним показником за всю історію цієї послуги.

Одночасно, найбільше перенесених номерів було зафіксовано серед абонентів Київстар – 108,65 тис. особи пішли до інших постачальників послуг, у той час як компанія отримала лише 6,3 нових користувачів. У випадку з Vodafone Україна компанія втратила 31,99 тисяч користувачів, але привернула 17,28, тоді як Лайфсел зафіксував чистий приріст на рівні 121,68, втрачено лише 4,55 абонентів.

У лютому 2025 року кількість перенесених номерів значно скоротилася до 68,54, зокрема, серед операторів, кожен з яких зазнав змін у користувачів. Оператор з найбільшою мережею в Україні зазнав чистого відтоку 5,42 тисяч людей, втративши 26,09 і залучивши 20,67, Vodafone Україна залишився без 12,8 користувачів, залучивши. осіб, а lifecell зазнав приросту 18,36 людей, втративши 17,03.

Загалом, змінюючи операторів, українці продовжують користуватися послугами перенесення, надаючи переваги активним мобільним провайдерам.

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