В январе 2025 года украинцы рекордно перенесли мобильные номера, в частности, абоненты крупнейших операторов lifecell и Киевстар активно меняли свои услуги.

Украинцы активно перенесли мобильные номера, и самый большой поток абонентов наблюдался среди операторов lifecell и Киевстар , сообщает Politeka.

В январе 2025 года услугами переноса мобильных номеров (MNP) воспользовались рекордные 145 тысяч человек, что явилось самым высоким месячным показателем за всю историю этой услуги.

Одновременно больше всего перенесенных номеров было зафиксировано среди абонентов Киевстар – 108,65 тыс. лица пошли к другим поставщикам услуг, в то время как компания получила всего 6,3 новых пользователей. В случае с Vodafone Украина компания потеряла 31,99 тысячи пользователей, но привлекла 17,28, тогда как Лайфсел зафиксировал чистый прирост на уровне 121,68, потеряно лишь 4,55 абонентов.

В феврале 2025 года количество перенесенных номеров значительно сократилось до 68,54, в частности, среди операторов, каждый из которых претерпел изменения у пользователей. Оператор с крупнейшей сетью в Украине испытал чистый отток 5,42 тысяч человек, потеряв 26,09 и привлек 20,67, Vodafone Украина остался без 12,8 пользователей, привлек. человек, а lifecell испытал прирост 18,36 человек, потеряв 17,03.

В целом, меняя операторов, украинцы продолжают пользоваться услугами переноса, предпочитая активные мобильные провайдеры.

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