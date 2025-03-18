Мобильные операторы в Украине часто придумывают разнообразные бонусы для абонентов из-за роста тарифов, и один из таких бонусов предлагает компания lifecell , сообщает Politeka.

Оператор запускает действие, согласно которому абоненты тарифа "Макси" получают безлимитный доступ к сети бесплатно.

Акция «Мега безлимит», действующая с 05.02.2025 по 01.01.2027, предоставляет данную услугу при оплате тарифа «Макси» или «Мега» бесплатно. Этот абонент поддерживает 750 минут для звонков по Украине (кроме сети лайфсел) при условии выполнения условий платной оплаты. Важно, что "скорой" оплата, произведенная не позднее, чем через один день после завершения предыдущего периода.

В случае неполной оплаты абонент использует 25 ГБ Интернет вместо безлимита. Тарифный план «Макси» также предлагает безлимит на номера lifecell и на множество популярных приложений, включая Apple Music, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok и другие. Кроме того, план позволяет бесплатно раздавать цифровые услуги через устройства, а также предоставляет специальные тарифы для идентифицированных клиентов, воспользовавшихся услугой переноса номеров.

Стоимость пакета на 4 недели составляет 190 гривен, что эквивалентно около 6,79 грн. в день. Для получения безлима необходимо производить платеж за услуги вовремя, иначе пользователи лишатся доступа к безлимитному Интернету.