После запуска новой акции от Киевстар абоненты могут получить скидки до 50% на популярные тарифные планы.

Акция от Киевстар будет действовать ограниченное время, а воспользоваться ею смогут только те, кто выполнит определенные условия, пишет Политека.

Как говорится на официальном сайте компании, с 18 марта по 18 июня 2025 будут действовать специальные скидки для тех, кто покупает смартфон с поддержкой 4G в фирменных магазинах или на официальном сайте. Кроме того, нужно подключить на него "LOVE UA Свет" или "LOVE UA Сила".

После выполнения этих условий абоненты будут в течение шести месяцев платить: 240 грн/мес. за первый - вместо 300 (-20%); 175 грн/мес. за второй - вместо 350 (-50%).

Это предложение доступно как новым пользователям оператора, так и тем, кто переходит из других тарифов. Для новых – скидка начинает действовать со второго списания платы, а для текущих – сразу после покупки смартфона.

Что входит в эти тарифы по акции от Киевстар

Пользователи "LOVE UA Свет" получают: 20 ГБ мобильного интернета; 7,3 ГБ в роуминге; безлимитные звонки; 150 минут на другие номера по Украине и за границу. Также можно выбрать одну бесплатную "Суперсилу", среди которых: безлимитный интернет, дополнительные минуты, SMS-безлим.

"LOVE UA Сила" включает в себя: 50 ГБ мобильного интернета; 10 ГБ в роуминге; безлимитные звонки; 300 минут на другие сети и за границу. Кроме того, этот пакет подразумевает еще и домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с.

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