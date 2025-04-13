Пенсия в Украине для военнослужащих с инвалидностью в 2025 году зависит от нескольких факторов.

Украинские военнослужащие, получившие ранения, могут отравлять пенсию в Украине по инвалидности, сообщает Politeka.

Кроме того, они имеют право на пенсионные выплаты, рассчитываемые в зависимости от различных факторов, таких как группа, причины травмы и статус военнослужащего. Порядок назначения выплат регулируется Законом Украины от 09.04.1992 № 2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Выплата предоставляется в следующих размерах:

I группа – 100% денежного довольствия;

II - 80% обеспечения;

III - 60% обеспечения.

Для других лиц помощь устанавливается в следующих размерах:

I группа – 70% денежного довольствия;

2-й — 60%;

III — 40%.

Важно отметить, что для лиц с инвалидностью в результате войны есть минимальные размеры пенсии в Украине, которые не могут быть меньше такой суммы:

I группа - 16 847 грн;

ІІ - 13 822 грн;

III - 9478 грн.

Эти суммы актуальны по состоянию на март 2025 года. Минимальный размер выплат для военных с инвалидностью в результате войны закреплен постановлением Кабинета министров №656 от 28 июля 2010 года с соответствующими изменениями в 2021 году.

Напомним, что право выйти на заслуженный отдых имеют украинцы, достигшие 60-летнего возраста и имеющие не менее 32 лет страхового стажа. Денежное довольствие может быть назначено также тем, кто достиг 63 или 65 при условии, если эти же указатели на уровне 22 или 15 лет соответственно.

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