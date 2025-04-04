Общая мобилизация в Украине продолжается и военное положение остается в силе, сообщает Politeka.

В этот период мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в армию. Однако некоторым категориям граждан предоставляется право на отсрочку от призыва.

Согласно новым изменениям в законодательстве, несколько категорий лиц, ранее имевших такую возможность, теперь могут быть мобилизованы.

Уволить от службы теперь могут не всех студентов. Теперь право на отсрочку есть только у тех, кто учится по дневной или дуальной форме обучения и получает высшее образование первого уровня. Обретение второго или третьего высшего образования не является основой для его предоставления.

Также возможна мобилизация родителей трех несовершеннолетних детей, имеющих задолженность по алиментам. В то же время освобождение от службы больше не предоставляют и родителям-одиночкам, если мать не осталась в родительских правах, не умерла или не пропала без вести, и не отбывает наказание.

С 1 августа 2024 года мобилизуются также мужчины, которые ухаживают за родителями своей жены, если у них инвалидность 1 или 2 группы. Теперь освободить от службы могут только тех, кто ухаживает за собственными родителями с инвалидностью.

Изменения также касаются сводных братьев погибших защитников. Они больше не имеют освобождения от службы, ведь это право сохраняется только за родными или неполнородными братьями и сестрами.

И, наконец, отсрочка отменена для лиц, работающих на предприятиях и в организациях Министерства обороны.

Мобилизация в Украине продолжается, и гражданам следует важно следить за новыми законодательными инициативами.

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