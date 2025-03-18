Подорожание картофеля в Киеве уже сказалось на финансовом положении местных жителей.

В марте 2025 года зафиксировано подорожание картофеля в Киеве , сообщает Politeka.

Средний ценник на популярный овощ составляет 32,30 грн за 1 килограмм, что на 0,45 дороже, чем в феврале 2025 года.

Текущие цены на этот продукт в разных магазинах столицы варьируются:

Ашан : 27,90 гривен за 1 кг (17.03.2025)

Мегамаркет: 42,20 за 1 кг (15.03.2025)

Метро : 26,80 за 1 кг (17.03.2025)

В среднем по магазинам в феврале 2025 года товар стоил в 31,98 грн за, что свидетельствует о незначительном подорожании. Кроме этого, молодая картошка подорожала до 35,90 гривен. Ранее, в феврале, ее стоимость составляла 44,90, что является понижением на 9 грн.

Ценники популярного овоща в столице демонстрируют значительные колебания в зависимости от магазина и времени. Для сравнения, в феврале 2025 года цена на розовую картошку составляла 36,06 грн, тогда как в середине марта 2025 года она поднялась до 37,64 гривен.

Подорожание картофеля в Киеве отражает общие тенденции роста цен на продукты питания в столице, что влияет на бюджет потребителей. Ожидается, что ценники на этот продукт могут продолжать меняться в зависимости от сезонных факторов и колебания рынка.

Наблюдение за ценами позволяет лучше планировать покупки и корректировать расходы на овощи в условиях экономической нестабильности.

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