Не все лица, работавшие за границей, смогут иметь зачисление своего стажа для получения пенсии в Украине.

Если вы работали за границей и получили часть трудового стажа там, это может повлиять на вашу пенсию в Украине , сообщает Politeka.

Важно понимать, будет ли засчитываться иностранный стаж и какие документы необходимо предоставить для подтверждения этого периода.

25 апреля 2024 года Верховная Рада приняла важный законопроект, решающий вопрос о начислении трудового опыта. Согласно новому законодательству, Украина теперь учитывает страховой этап, приобретенный за границей, даже без заключенных соглашений между странами. Это означает, что если вы работаете за границей и вернулись домой, ваш иностранный трудовой опыт будет учтен при начислении выплат, если вы предоставите в подтверждение документы в Пенсионный фонд.

Размер пенсии в Украине будет зависеть от количества уплаченных в Украине страховых взносов, имеющегося стажа до 1 января 2024 года, а также от того, когда вы уходите на пенсионный отдых и сколько лет работы за границей.

Однако есть важное ограничение: стаж, приобретенный в России, не будет засчитываться. Это касается работы в силовых структурах России, незаконных вооруженных формированиях, судебных и правоохранительных органах после 19 февраля 2014 г., а также в незаконных органах власти на временно оккупированных территориях.

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