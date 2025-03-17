Киевстар запустил уникальную услугу, которая ориентирована на комфорт клиентов и может обрадовать украинцев.

Пользователи Vodafone и lifecell могут легко перейти к Киевстару, сохраняя свой номер, для облегчения этого процесса мобильный оператор запустил уникальную услугу, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Оператор ввел удобную услугу, позволяющую заказать SIM-карту с доставкой на дом или в отделение Новой Почты, избавляя от необходимости посещать магазины.

"Эта уникальная для Украины услуга ориентирована на комфорт клиентов, стремящихся получить качественную мобильную связь без лишних хлопот", - добавили в пресс-службе.

Оформить переход в Kyivstar с сохранением номера и доставкой SIM-карты можно непосредственно на сайте оператора. Для этого необходимо пройти идентификацию через Действие или BankID НБУ, выбрать соответствующий тарифный план и указать адрес доставки.

Абонентам, желающим присоединиться к сети Киевстар, мобильный оператор предлагает широкий выбор тарифов, в частности, LOVE UA Магнит и LOVE UA Магнит Контракт.

Дополнительным преимуществом перехода является самая мощная 4G-сеть в Украине по количеству базовых станций и высокая скорость мобильного интернета во втором полугодии 2024 года, что подтверждено данным Ookla – разработчика популярного сервиса для тестирования скорости интернета Speedtest.

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