Документ об отсрочке от мобилизации в Украине необходимо время от времени обновлять.

Отсрочка от мобилизации в Украине – это не разрешение для неограниченного пребывания военнообязанного украинца за границей, а статус, требующий регулярного обновления, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказал адвокат Приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев.

Он отметил, что если планируется длительное пребывание за границей, следует учесть эти требования. Документ об отсрочке от необходимо обновлять каждый раз, когда продолжают военное положение, то есть каждые 90 дней.

Даже при наличии веских причин необходимо иногда возвращаться в Украину для подтверждения статуса.

"Людям все равно иногда посылают вызов в военкомат, просто чтобы они появились. Человек может лечить ребенка за границей, и официально имеет право на выезд. Но ему приходится возвращаться, тратить кучу денег и времени, чтобы приехать в ТЦК. И что происходит дальше? Человек приходит в ТЦК, а они просто, кивают:"

Отсрочку от мобилизации в Украине можно оформить онлайн только для трех категорий лиц:

Многодетные родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей в общем браке.

Студенты, аспиранты и докторанты.

Люди с инвалидностью, у которых есть актуальное удостоверение.

Источник: Телеграф.

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