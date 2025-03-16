Пенсия в Украине может увеличиваться в зависимости от нескольких факторов, узнайте, о чем именно идет речь.

По словам специалистов, важными факторами, влияющими на то, какая пенсия в Украине у вас будет, является официальное трудоустройство, повышение квалификации и наличие страхового стажа, пишет Политека.

В Минсоцполитики отмечают, что размер выплат напрямую зависит от количества и суммы уплаченных пенсионных платежей. Поэтому чем дольше человек работает официально и вносит взносы в Пенсионный фонд, тем выше будут поступления денег в будущем.

Повышение квалификации также имеет важное значение для увеличения выплат, ведь это позволяет получать более высокую зарплату и соответственно платить большие взносы.

Пенсия в Украине: реконендации для ее повышения

Работа "в белой" является основой для накопления страхового стажа. Официальная работа позволяет обеспечить стабильные платежи и получить соответствующие социальные гарантии.

Повышение квалификации или переквалификация могут значительно повысить карьерные перспективы, что в свою очередь повлияет на уровень заработка и сумму взносов.

Дополнительные годы стажа могут серьезно увеличить поступление в пожилом возрасте. Так, пять дополнительных лет могут повысить будущую выплату до 30%.

Кроме того, украинцы могут самостоятельно определять размер своих добровольных платежей, что позволяет дополнительно обеспечить свой пенсионный счет.

Напомним, что в 2025 году минимальный размер обеспечения, получаемый лицом в возрасте 65 лет с полным страховым стажем, составит 3 370 гривен. Для других категорий неработающих лиц это будет 2725 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.