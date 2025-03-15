Абонентам Lifecell придется платить больше за услуги связи, однако до 18 марта они могут зафиксировать старую цену.

Мобильный оператор Lifecell объявил о повышении стоимости тарифных планов линейки «Смарт Семья», которое вступит в силу 19 марта 2025 года.

Изменения коснутся всех абонентов, подключенных к пакетам S, M и L, которым придется платить больше за мобильные услуги, пишет Politeka.net.

Согласно информации, опубликованной на сайте, цена тарифа «Смарт Семья S» возрастет с 375 до 450 гривен за четыре недели. В пакет по-прежнему будут входить 20 ГБ мобильного интернета, 500 минут на все номера по Украине, безлимитные звонки внутри lifecell и 500 SMS.

Абонентам, использующим тариф «Смарт Семья M», с 19 марта придется платить 500 гривен вместо 425. При этом в него включены 30 ГБ интернета, 750 минут на любые номера в Украине, безлимитные звонки внутри сети и 1000 SMS.

Наибольшее подорожание затронет пользователей тарифа L. Стоимость этого пакета вырастет с 500 до 600 гривен за четыре недели. Те кто его использует получат 50 ГБ интернета, 1500 минут для звонков на все сети Украины, безлимит внутри сети lifecell и 1500 SMS.

Для клиентов, которые хотят сохранить старую стоимость, оператор предлагает воспользоваться услугой «Тарифная подписка». Она позволяет заранее оплатить услуги по действующим расценкам и сэкономить до 15%.

Абоненты могут зафиксировать цену на срок до 12 месяцев, оформив подписку до 18 марта 2025 года включительно. Для подключения нужно набрать команду *490# и следовать инструкциям.

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