Появился законопроект №10084, который предлагает во время мобилизации в Украине снять ограничения по возрасту для военнослужащих во время военного положения.

Действующее законодательство предусматривает возможность призыва в армию военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, пока продолжается мобилизация в Украине, сообщает Politeka.net.

Однако в Верховной Раде было предложено отменить предельный возраст пребывания на службе.

С этой целью в парламент внесли законопроект №10084. В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена ​​на устранение возрастной дискриминации и привлечение к защите страны граждан с опытом и профессиональной подготовкой.

Документ предусматривает, что военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, имеющие высокий уровень профессиональной подготовки, необходимый опыт и признанные пригодными по заключению военно-врачебной комиссии, смогут продолжать служить без возрастных ограничений во время военного положения.

При этом возникает вопрос: значит ли это, что мужчины старше 60 лет могут мобилизовать? Адвокат Марина Бекало уверяет, что новый законопроект о мобилизации в Украине касается только действующих военнослужащих и не предусматривает призыва лиц после 60 лет.

«Такие изменения, в случае принятия указанного законопроекта, касаются исключительно действующих военнослужащих, которые к моменту прохождения службы во время военного положения достигли предельного возраста и изъявили желание продлить службу», – пояснила она.

Следует отметить, что в настоящее время уже существует норма, позволяющая военным оставаться служить после достижения предельного возраста еще на пять лет при условии соответствующего профессионального опыта, удовлетворительного состояния здоровья (подтвержденного военно-врачебной комиссией) и личного желания продлить службу.

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