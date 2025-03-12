Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за нарушения по мобилизационной подготовке и мобилизации в Украине, совершенные ТЦК и СП, а также председателями и членами ВЛК, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк на своей странице в Телеграмме.

Законопроект №12442 поддержали 273 народных депутата. Документ разработан для обеспечения эффективного выполнения мобилизационных требований и защиты прав и свобод граждан. В частности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новыми статьями – 337(1), которая предусматривает наказание за несоблюдение порядка проведения медицинского осмотра для определения пригодности к службе.

Согласно проекту, за умышленное несоблюдение порядка медицинского осмотра, что привело к приему на службу лица, не подлежащего призыву, или освобождения лиц, которые должны служить, предусматривается наказание от 2 до 5 лет заключения.

За повторное нарушение или группой лиц в условиях особого периода (кроме военного положения) наложение наказания может составлять от 3 до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью.

За аналогичные проступки в условиях военного положения и мобилизации в Украине предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью на 1-3 года.

Также статья 426(2) предусматривает уголовную ответственность за несоблюдение военными должностными лицами порядка призыва или приема на службу, что привело к приему на службу неподготовленных граждан или их незаконному увольнению. За такие нарушения предлагается наказывать в виде тюрьмемного срока до 5 лет. В случае нарушений во время особого периода предусматривается лишение свободы на срок 3 - 6 лет с дополнительными ограничениями. В условиях военного положения оно может удвоиться.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, юрист объяснил, сколько у ТЦК есть время на админвзыскание.

Також Politeka писала, о чем нужно сообщить ТЦК в марте 2025 года.

Как сообщала Politeka, стало известно о причинах, по которым могут отменить решение ВЛК.