Мобилизация в Украине все еще идет, и у мужчин возникают вопросы о законности вручения повесток в редких случаях.

Граждане обращаются к юристам с вопросом, можно ли игнорировать повестку, оставленную в почтовом ящике без полных данных во время того, как проходит мобилизация в Украине, пишет Политека.

Как информируют на портале "Юристи.UA", даже за такие письма есть вероятность наложения штрафа или изменения статуса в приложении "Резерв+".

Согласно новым данным, некоторые граждане получают оповещения, в которых указаны только их ФИО и дата рождения, но отсутствует адрес или печать. Это подвергает сомнению законность такого вручения. Однако даже в таких условиях, как указывают юристы, существует реальная угроза наложения штрафа или возможности попасть в розыск.

Адвокат Павел Гретченко подчеркнул, что даже если повестка оставлена ​​без надлежащего оформления, неявка в территориальный центр комплектования может иметь серьезные последствия во время мобилизации в Украине.

С другой стороны, адвокат Юрий Айвазян отметил незаконность такого явления. Он считает, что если повестка не содержит всех необходимых данных, такое вручение не соответствует требованиям законодательства.

Юристы советуют, что в случае получения письменного оповещения без надлежащих данных гражданин имеет право обратиться в территориальный центр комплектования для уточнения всех деталей.

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