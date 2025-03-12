Злоумышленники распространяют фальшивые предложения, обещая бонусы в виде трех месяцев бесплатного пользования тарифом от "Киевстар", сообщила Политека.

На официальном сайте компании отметили, что эта информация является обманом, а не акцией оператора.

Мошенники предлагают абонентам подать заявку, обещая бесплатное пользование услугами оператора на три месяца. Однако в компании заявили, что они не проводят подобные акции и предупреждают о возможной угрозе для своих клиентов.

Оператор призывает абонентов осторожничать и проверять любую информацию только на официальных страницах компании.

Чтобы избежать попадания в руки мошенников, абонентам "Киевстар" рекомендуется соблюдать несколько важных правил: всегда проверяйте акции и предложения только на официальных ресурсах компании. Не доверяйте сообщениям от незнакомцев.

Не сообщайте свои персональные данные, включая коды пополнения счета, логин или пароль от приложения. Не переходите по подозрительным ссылкам, полученным через SMS. Не нажимайте на комбинацию цифр – если незнакомец просит выполнить такие действия, сначала проверьте запрос в службе поддержки мобильного оператора.

Установите PIN-код на SIM-карту и переходите на контрактное обслуживание, которое обеспечит дополнительную защиту. Не передавайте телефон незнакомцам – злоумышленники могут использовать ваши личные данные.

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