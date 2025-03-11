Мобильный оператор "Киевстар" сообщил о закрытии одного из тарифов для корпоративных клиентов - "Business Love UA. Магнит".

"Киевстар " закрывает популярный тариф с 11 марта 2025 года, сообщает Политека.

На официальном сайте компании указано, что абоненты, уже подключившие этот тариф, смогут им пользоваться и дальше. Тем не менее, в дальнейшем тарифный план будет переименован в "Business LOVE UA. Магнит 2024".

Что изменится для корпоративных абонентов

С 11 марта 2025 г. оператор прекращает возможность новых подключений к новому пакеу услуг "Business Love UA. Магнит". Кроме того, в этот день будет анонсирован новое предложение для корпоративных клиентов, которая будет также носить название "Business LOVE UA. Магнит".

Этот тариф будет доступен абонентам, которые перейдут на "Киевстар" с других операторов и смогут сохранить свой старый номер.

В компании также отмечают возможность проверить, за что именно оператор снимает средства со счета абонентов. Пользователи могут получить всю необходимую информацию о своих пакетных услугах через несколько каналов: по запросу 100 01 2#, в мобильном приложении, на сайте оператора или обратившись к номеру 466 66.

Также абоненты других операторов, в частности, lifecell и Vodafone, могут получить детали своих тарифных планов с помощью соответствующих комбинаций на своих телефонах: *141# для lifecell и 101# или звонок на 111 1 для Vodafone.

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