Абоненти Київстару можуть легко змінити тарифний план, підібрати найкращий пакет послуг для своїх потреб або замовити позачергове поповнення пакетів, якщо їх ресурси — хвилини, гігабайти чи SMS — закінчилися раніше за термін.

Для зміни тарифу «Київстар» існує кілька варіантів. Один із найзручніших способів — відвідати розділ "Тарифи" на офіційному сайті компанії, де абоненти можуть обрати новий план та оформити підключення, пише Politeka.net.

Також тариф можна змінити у мобільному додатку "Мій Київстар". Для цього потрібно зайти в розділ "Всі тарифи" та вибрати оптимальний план. Ще один спосіб — зателефонувати за номерами 477 або 477*1 і виконувати інструкції. Крім того, змінити тариф можна у фірмових магазинах оператора.

Якщо з якихось причин абонент не встиг використати всі включені до тарифу ресурси, такі як хвилини або гігабайти, доступні послуги для дострокового поповнення пакетів.

Для цього можна скористатися кількома способами. Наприклад, для замовлення додаткових послуг можна набрати номер 477*202, скористатися функцією в системі самообслуговування "Мій Київстар", звернутися до контакт-центру або відвідати магазин оператора.

Щоб дізнатися, за що саме знімає гроші оператор, абоненти можуть використовувати кілька простих способів. Один із них — набрати команду *100*01*2# та отримати докладну інформацію про свій тариф.

Також можна авторизуватися на сайті або використовувати додаток компанії, щоб дізнатися про всі витрати. У разі виникнення запитань абоненти можуть звернутися за номерами 466 або 466*66.

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