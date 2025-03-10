Абоненты Киевстар могут легко сменить тарифный план, подобрать лучший пакет услуг для своих нужд или заказать внеочередное пополнение пакетов, если их ресурсы — минуты, гигабайты или SMS — закончились раньше срока.

Для смены тарифа Киевстар существует несколько вариантов. Один из самых удобных способов — посетить раздел "Тарифы" на официальном сайте компании, где абоненты могут выбрать новый план и оформить подключение, пишет Politeka.net.

Также тариф можно сменить в мобильном приложении "Мой Киевстар". Для этого нужно зайти в раздел "Все тарифы" и выбрать оптимальный план. Еще один способ — позвонить по номерам 477 или 477*1 и следовать инструкциям. Кроме того, сменить тариф можно в фирменных магазинах оператора.

Если по каким-то причинам абонент не успел использовать все включенные в тариф ресурсы, такие как минуты или гигабайты, ему доступны услуги для досрочного пополнения пакетов.

Киевстар, тарифы

Для этого можно воспользоваться несколькими способами. Например, для заказа дополнительных услуг можно набрать номер 477*202, воспользоваться функцией в системе самообслуживания "Мой Киевстар", обратиться в контакт-центр или посетить магазин оператора.

Для того чтобы узнать, за что именно снимает деньги оператор, абоненты могут использовать несколько простых способов. Один из них — набрать команду *100*01*2# и получить подробную информацию о своем тарифе.

Также можно авторизоваться на сайте или использовать приложение компании, чтобы узнать все расходы. В случае возникновения вопросов абоненты могут обратиться по номерам 466 или 466*66.

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