Абоненты Киевстар могут легко сменить тарифный план, подобрать лучший пакет услуг для своих нужд или заказать внеочередное пополнение пакетов, если их ресурсы — минуты, гигабайты или SMS — закончились раньше срока.

Для смены тарифа Киевстар существует несколько вариантов. Один из самых удобных способов — посетить раздел "Тарифы" на официальном сайте компании, где абоненты могут выбрать новый план и оформить подключение, пишет Politeka.net.

Также тариф можно сменить в мобильном приложении "Мой Киевстар". Для этого нужно зайти в раздел "Все тарифы" и выбрать оптимальный план. Еще один способ — позвонить по номерам 477 или 477*1 и следовать инструкциям. Кроме того, сменить тариф можно в фирменных магазинах оператора.

Если по каким-то причинам абонент не успел использовать все включенные в тариф ресурсы, такие как минуты или гигабайты, ему доступны услуги для досрочного пополнения пакетов.

Для этого можно воспользоваться несколькими способами. Например, для заказа дополнительных услуг можно набрать номер 477*202, воспользоваться функцией в системе самообслуживания "Мой Киевстар", обратиться в контакт-центр или посетить магазин оператора.

Для того чтобы узнать, за что именно снимает деньги оператор, абоненты могут использовать несколько простых способов. Один из них — набрать команду *100*01*2# и получить подробную информацию о своем тарифе.

Также можно авторизоваться на сайте или использовать приложение компании, чтобы узнать все расходы. В случае возникновения вопросов абоненты могут обратиться по номерам 466 или 466*66.

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