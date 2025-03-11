Мобилизация в Украине продолжается и в 2025 году военнообязанных ждут изменения в прохождении ВЛК.

В Украине до ноября 2025 планируют внедрить анонимное рассмотрение дел военно-врачебными комиссиями (ВЛК), пока продолжается мобилизация в Украине, пишет Политека.

Как рассказал старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук, это решение направлено на уменьшение коррупционных рисков и повышение прозрачности процесса.

Мобилизация в Украине проходит под значительным контролем, и внедрение цифровизации в процессе прохождения военно-врачебных комиссий (ВЛК) является важным этапом реформ. Старший сержант Тарас Гусарук на онлайн-брифинге Ровенской ОВА рассказал, что к ноябрю 2025 года ВЛК станет анонимным.

Это нововведение должно уменьшить возможные коррупционные злоупотребления, ведь врачи не будут больше знать имен военнообязанных, которых они осматривают. Такое решение является частью общей цифровизации процесса, включающего также внедрение электронных направлений в систему "Резерв+" для прохождения ВЛК.

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому военнообязанный может сгенерировать электронное направление на комиссию, где указана конкретная дата и время для прохождения медицинского осмотра

Анонимность позволит врачам производить осмотр без предубеждений и снижать риски несанкционированных воздействий или отсутствия равных условий для всех. По словам Гусарука, медицинские учреждения, в которых будет проходить ВЛК, смогут организовать процесс так, чтобы не было возможности установить, кто именно проходит комиссию, чем и предотвращается коррупция в этом процессе.

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