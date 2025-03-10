Во время мобилизации в Украине за незаконное пересечение границы предусмотрено административное наказание.

Мобилизация в Украине продолжается – многие украинцы пытаются незаконно попасть за границу и избежать призыва, за такие действия их наказывают, сообщает Politeka.net.

Военный юрист Тарас Боровский в эфире Ранок.LIVE рассказал, что грозит пойманным на границе уклончанам.

Военный юрист Боровский рассказал, что мобилизация в Украине влияет на уклоняющихся, пытающихся незаконно пересечь границу. Таких уклонистов часто сразу передают в территориальный центр комплектования, то есть призыв их не минует.

«Те, кто наиболее убегают от ТЦК, попадают туда без очереди», – заметил он.

Юрист также напомнил, что за незаконное пересечение границы предусмотрено административное наказание в виде штрафа. В то же время, на практике ситуация выглядит несколько иначе: пограничники задерживают нарушителей, штрафуют их и передают в полицию или ТЦК.

Напомним, что мобилизация в Украине после войны может продолжиться. Это произойдет в том случае, если: Верховной Радой будет принят соответствующий закон; Президент выдаст приказ о доукомплектовании ВСУ, решение должно утвердить парламент.

Кроме того, даже после завершения мобилизации может быть резервная служба и могут производиться ротации. Такие механизмы позволят поддерживать боеспособность сил обороны.

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