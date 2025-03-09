Графики отключения света на 10 марта будут введены в Киевской области, несмотря на снижение потребления электроэнергии в Украине.

В ряде населенных пунктов Киевской области ДТЭК вводит графики отключения света на понедельник, 10 марта 2025 года, сообщает Политека.

В Киевской области "ДТЭК Киевские региональные сети" будет проводить профилактические и ремонтные работы.

В Вышгородском районе 10 марта 2025 года ДТЭК будет проводить ремонтные работы в пределах Пирновской общины, из-за которых без света с 9:00 до 18:00 будут жители села Лебедевка по улицам Виноградной, Медовой, Молодежной, Прибрежной, Соборной, Счастливой, Ярослава Мудрого, а также Урочищ "Рябина 1", "Рябина", "Земляника".

Также на 10 марта запланировано отключение электроэнергии в селе Козаровичи в Дымерской общине Киевской области - с 9:00 до 18:00 по улицам Киевская, Соборная, Независимости и Богдана Хмельницкого, пишет Политека. Этот же график отключения света будет действовать в Козаровичах и 11 марта.

Также "ДТЭК Киевские региональные электросети" предупреждает о плановых работах в рамках Вороньковской общины в Киевской области. Там 10 марта под отключение электроэнергии попадают жители сел Вороньков, Кийлов, Жеребятин, Сошников и Процев. Выключат свет в 9:00, а вернут до 15:00 или 18:00.

Кроме того, ДТЭК также анонсировала отключение света 10 марта 2025 года в поселке Гостомель в Киевской области по улицам Луговая, Семена Палия, Героев Гостомеля, Рекунова, Свято-Покровская, Юбилейная, Яровая – с 9:00 по 19:00.



Что касается самого города Киева, то графики отключения света на 10 марта 2025 года не запланированы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.