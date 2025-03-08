В марте 2025 года жители Киева вынуждены снова переживать за цены на фрукты.

Цены на яблоки и виноград значительно выросли по сравнению с февралем, что стало неприятным сюрпризом жителей Киева, сообщает Politeka.net.

Как показали данные портала Минфин, цены на яблоки в Киеве выросли на 12,6%.

Средняя цена на яблоки в марте составляет 42,85 грн за килограмм, что на 12,6% больше, чем в феврале. Высокие цены на яблоки зафиксированы в сети Megamarket, где килограмм стоит 52,90 грн. В то же время у Auchan яблоки можно приобрести по наиболее доступной цене — 35,90 грн за килограмм.

Это подтверждает наличие разницы в ценах на фрукты в Киеве в зависимости от торговой сети. Стоимость яблок сорта Айдаред также выросла и составляет 45,30 грн за килограмм, что на 8,2% больше по сравнению с февралем.

Цены на виноград в Киеве

Хотя цены на виноград снизились, его стоимость осталась на очень высоком уровне. В марте виноград стоит в среднем 248,20 грн за килограмм, что на 3,3% меньше, чем в феврале. Однако даже это снижение не делает ягоду доступной большинству жителей Киева.

Стоимость винограда варьируется в зависимости от магазина: от 189,00 грн/кг в Auchan до 334,90 грн/кг Megamarket. Эксперты говорят, что традиционно наблюдаемое в марте сезонное снижение цен на фрукты в этом году не произошло. Вместо скидок потребители стали свидетелями увеличения цен на фрукты в Киеве.

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