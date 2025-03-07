Цены на картофель в Киеве могут постепенно вырасти из-за дефицита отечественной продукции и увеличения объемов импорта.

Эксперты не ожидают значительного удешевления этого продукта в ближайшем будущем, но прогнозируют постепенное повышение цен на картофель в Киеве в марте и апреле 2025 года, сообщает Politeka.net.

Как сообщает пресс-служба торговой сети "ЭКО-маркет", в Украине сейчас наблюдается дефицит картофеля, поскольку запасы предыдущего урожая уже почти иссякли. Поэтому рынок начинает наполняться импортным картофелем, который традиционно дороже отечественной продукции.

По словам представителей АТБ-Маркет, крупнейшей украинской сети супермаркетов, в марте и апреле цены на картофель в Киеве могут постепенно возрасти. Это связано с ограниченным количеством украинского картофеля на рынке и необходимостью закупать более дорогую импортную продукцию.

Эксперты отмечают, что ухудшение качества картофеля, заложенного на хранение, также повлияет на цену картофеля в Киеве. Поскольку хранить картофель в надлежащих условиях сложно, его качество может снижаться, что, в свою очередь, также будет способствовать росту стоимости.

Однако по прогнозам после сбора нового урожая картофеля в мае-июне 2025 года ситуация на рынке должна стабилизироваться. Количество отечественного картофеля на рынке увеличится, что приведет к снижению цен на картофель в Киеве.

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