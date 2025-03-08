Изменение графика маршруток и рост цен в Киеве, что следует знать украинцам о нововведениях, касающихся общественного транспорта.

Изменение графика маршруток и рост цен в Киеве, с 1 марта 2025 года изменилось расписание движения автобусов, передает Politeka.net.

В частности, речь идет об отправке маршруток с автовокзала Бердичева в Киев.

Обновленное расписание движения междугородних автобусов сообщает "РИО Бердичев".

Расписание автобусов по Автовокзалу Бердичев.

Киев-5 (м. Житомирская) - 6:10, 7:40, 9:40, 11:00, 13:00, 14:40, 17:10.

Киев-1 (Автовокзал) - 08:40, 14:20.

В Переяславе подорожал проезд по киевским маршруткам.

С 11 февраля выросли цены проезда на маршруте "Переяслав-Киев".

Раньше проезда нужно было заплатить 120 гривен, сейчас – 150 гривен, передает Politeka.net.

Стоит отметить, что при наличии студенческого билета проезд в маршрутке стоит 140 гривен, сообщили диспетчеры маршрутных перевозок на станции "Позняки", "Черниговская" и "Харьковская" в Киеве.

По словам диспетчеров, цена проезда в Киеве выросла из-за повышения цен на дизельное топливо, запчасти, смазку.

В несколько раз выросла цена на страхование автобусов, подняли стоимость прохождения техосмотра.

Изменение графика маршруток и рост цен в Киеве:

Из Переяслава в Киев – первое отправление в 5:05, последнее – в 19:30;

Из Киева в Переяслав – в 7:10, в 22:00.

"Переяслав-станция метро Черниговская"

Из Переяслава в Киев – 5:30, – 18:00;

Из Киева в Переяслав – 7:30, в 20:00.

"Переяслав-станция метро Харьковская":

Из Переяслава в Киев 5:30, в 18:15;

Из Киева в Переяслав – 7:20, 20:50.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.