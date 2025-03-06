Киевляне даже отмечают, что не успели воспользоваться акциями, поскольку ждали выплат.

На 5 марта 2025 украинцы, в том числе и жители Киева, все еще не получили кэшбек за декабрь и январь, хотя правительство обещало, что выплаты состоятся до конца февраля, сообщает Politeka.net .

В "Дія" заявили , что средства уже выделены, а сам кэшбек за декабрь и январь поступит очень скоро.

Согласно информации на официальной странице "Дія" в Telegram, правительство уже выделило необходимые средства, однако для завершения всех операционных процессов понадобилось некоторое время. В "Дія" пообещали, что 3,4 миллиона украинцев, среди которых много киевлян, получат кэшбек за декабрь и январь в размере 714 миллионов гривен в ближайшее время.

Также в сообщении напомнили, что координатором программы "Національний кешбек" является Министерство экономики Украины. Реализация проекта осуществляется с участием Министерства цифровой трансформации, Государственной налоговой службы, Ощадбанка и других уполномоченных банков Украины. Технологическим партнером является международная платежная система Mastercard, а операционным партнером – Visa.

Несмотря на официальную информацию, украинцы активно обсуждают ситуацию в комментариях к сообщению "Дія". Они жалуются, что не получили кэшбек за декабрь и январь до конца февраля, как обещали ранее. Некоторые даже отмечают, что не успели воспользоваться акциями, поскольку ждали выплат.

Как получить кэшбек за декабрь и январь и как использовать средства

Для того чтобы получить кэшбек за декабрь и январь, необходимо:

Покупать товары от украинских производителей, участвующих в программе. Список таких товаров можно найти на официальном сайте государственной программы "Сделано в Украине".

Совершить покупку в магазинах, поддерживающих кэшбек.

Оплатить товар банковской картой, для которой было оформлено разрешение на передачу данных.

Получить 10% кэшбека от суммы покупки на специальный счет.

Отметим, что кэшбек за декабрь и январь распространяется на участвующие в программе товары украинского производства, за исключением подакцизных товаров (горючее, табак, крепкий алкоголь). Кэшбек также доступен на украинские лекарства, вино без добавления спирта и медовые напитки.

Для киевлян и всех украинцев это хорошая возможность поддержать отечественного производителя и извлечь выгоду из программ поддержки.

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