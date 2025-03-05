В Киеве земельный участок может принадлежать даже несовершеннолетнему ребенку, а значит, он может выступать арендодателем.

Выплата арендной платы за землю в таком случае имеет свои юридические особенности, зависящие от возраста ребенка, сообщает Politeka.net.

Как пишет "Земельный фонд Украины", если владелец земли в Киеве еще не достиг 14-летнего возраста, он не может самостоятельно получать арендные выплаты. Деньги поступают на банковский счет ребенка, открытый одним из родителей или опекуном, или непосредственно законным представителям (родителям или опекунам).

При этом орган опеки и попечительства не требует специального разрешения на такие финансовые операции в Киеве, однако средства должны использоваться исключительно в интересах ребенка.

Подростки 14-18 лет в Киеве имеют более широкие права в финансовых вопросах, но все еще нуждаются в согласии родителей. Они могут получать арендную плату на собственный банковский счет, открытый на их имя, а наличными через кассу предприятия-арендатора.

В любом случае несовершеннолетний арендодатель в Киеве обязан предоставить письменное согласие родителя или опекуна на получение средств.

Важно, что ребенок является полноправным владельцем земли, даже если договор аренды подписывают его законные представители. Однако несовершеннолетний не может самостоятельно заключать сделки без согласия родителей и органа опеки. А в случае выплаты средств наличными родители несут ответственность за их использование в интересах ребенка.

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