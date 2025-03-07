Участниками дорожного движения являются не только водители, но и пешеходы, которые также получают штрафы за переход дороги не на "зебре", сообщает Politeka.net.

Юрист Клим Братковский рассказал СМИ, за какие нарушения пешеходов могут оштрафовать в Украине.

Согласно статье 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), штрафуют пешеходов, игнорирующих сигналы светофоров, переходят дорогу в непредвиденных местах или безопасно перед приближенным транспортом. Штраф за такие нарушения составляет 255 гривен, а если пешеход находится в состоянии опьянения – 680 гривен.

Если эти нарушения привели к аварийной ситуации, пешеход может получить штраф в размере 850 гривен или быть направлен на общественные работы на срок от 20 до 40 часов. В таком случае решение о наказании принимается судом, а также взимается судебный сбор в размере 605,60 гривен (на 2024 год).

Штраф за переход дороги не на "зебре" в Киеве.

Полицейские могут налагать штрафы без судебного решения. Нарушитель может заплатить штраф на месте или в течение 15 дней с момента получения постановления. Если штраф не будет уплачен вовремя, дело попадает в государственную исполнительную службу и штраф удваивается.

Хотя случаи, когда пешеходов штрафуют за ДТП, не столь распространены, все же есть примеры таких постановлений. Например, в Киеве пешеход, переходивший дорогу на запрещенный сигнал светофора, вызвал аварию, в результате которой пострадала машина. Ему был назначен штраф в размере 850 гривен. Другое дело касалось пешехода, перебегавшего дорогу в непредвиденном месте, что также привело к ДТП и получению пешеходом травм. В этом случае ему также был начислен штраф в размере 850 гривен.

Штраф за переход дороги не на "зебре" в Киеве.

Источник: РБК-Украина.

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