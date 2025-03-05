Семьи погибших военнослужащих могут рассчитывать на ряд государственных льгот , среди которых – социальная помощь, скидки на коммунальные услуги, медицинское обеспечение и т.д., сообщает Politeka.net .

В то же время право на безвозмездный проезд в общественном транспорте Киева предоставляется только при наличии соответствующего документа, пишет "Юридическая сотня" .

Что такое «серое» удостоверение и какие льготы оно предоставляет

Серое удостоверение выдается родственникам погибшего военнослужащего, если его смерть связана с защитой Украины или выполнением боевых задач. Этот документ открывает доступ к широкому спектру льгот, включая:

50% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг;

безвозмездным медицинским обслуживанием и лекарством по рецепту;

правом на первоочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий;

социальной поддержкой в ​​виде денежных выплат;

правом на поступление в высшие учебные заведения вне конкурса за бюджетные средства.

Несмотря на широкий перечень преимуществ, следует отметить, что право на безвозмездный проезд в общественном транспорте Киева владельцам «серого» удостоверения не поддерживается.

Как получить право на бесплатный проезд в Киеве?

Для того чтобы иметь льготу на безвозмездный проезд в общественном транспорте Киева, родители погибшего военнослужащего должны оформить «черное» удостоверение. Его выдача создается через органы социальной защиты по месту регистрации. Именно этот документ дает право на безвозмездный проезд в городском транспорте, в том числе метро, ​​автобусах, трамваях и троллейбусах Киева.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что В Киеве подняли тарифы на коммунальные услуги: сколько придется платить уже в апреле

Также Politeka сообщала, Графики отключения света в Киеве и Киевской области на 3 марта: новые данные от ДТЭК

Кроме того, Politeka информировала о прогнозе погоды в Киеве и Киевской области с 3 по 9 марта: чем удивит первую неделю марта