В Киевской области предупредили жителей одной улицы о масштабном отключении водоснабжения.

В Броварах Киевской области сегодня утром, 4 марта, частично прекратили водоснабжение, поэтому жителям советуют запасаться водой, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в своем телеграмм-канале.

Как сообщает мэр, без воды остались жильцы дома по ул. Героев Украины, 7. Ориентировочное время восстановления водоснабжения – до 15:00. Причины отключения пока не разглашаются.

Кроме того, сегодня в Боярке Киевской области произошла авария на водопроводе, что привело к частичному отключению водоснабжения в городе. Политека пишет, что прорыв трубы был зафиксирован на ул. Киевская, 73.

С 9:30 без воды остались жители этого района и близлежащих улиц. Подачу воды возобновят после завершения аварийно-восстановительных работ. Администрация КП "Боярка-Водоканал" просит прощения за временные неудобства.

Напомним, что ранее в Киевской области тоже были отключения водоснабжения. В Белой Церкви временно прекращали водоснабжение на улице Симиренко, 23 (квартиры 1, 2), а также в районе комбикормового завода и бараков.

Проводились аварийно-ремонтные работы:

Ул. Таращанская, 197 – продолжается раскопка и ремонт водопроводной сети диаметром 150 мм. Поэтому без воды остались комбикормовый завод и бараки.

– продолжается раскопка и ремонт водопроводной сети диаметром 150 мм. Поэтому без воды остались комбикормовый завод и бараки. Ул. Симиренко, 23 – осуществляется раскопка и ремонт трубопровода диаметром 50 мм, что привело к отключению воды в квартирах №1 и №2.

В настоящее время водоснабжение в Белой Церкви уже вернули.

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