Киевская городская государственная администрация ранее выдала около 9 тысяч пропусков, однако часть из них могла попасть к лицам, не имеющим обоснованных потребностей.

В Киеве начнется масштабная проверка пропусков у тех, кто будет передвигаться во время комендантского часа, сообщает Politeka.net .

Киевская городская военная администрация (КМВА) пересмотрит изданные документы и изъят полученные без надлежащих оснований, отметил спикер КМВА Евгений Иевлев в эфире Новости.LIVE.

По его словам, Киевская городская государственная администрация ранее выдала около 9 тысяч пропусков, однако часть из них могла попасть к лицам, не имеющим обоснованных потребностей в передвижении во время комендантского часа. В этой связи глава КМВА Тимур Ткаченко инициировал проверку, сообщает Политека.

"Есть четкое понимание, что не все пропуски выданы для реальных нужд. После проведения проверки документы, полученные без основания пропуска, будут изъяты. В настоящее время разработан соответствующий алгоритм" , - сообщает Иевлев.

Кроме того, он добавил, что этот вопрос будет вынесен на ближайшее заседание Совета обороны Киева.

«Мы не хотим раскрывать все детали, но в результате горожане получат понятный и прозрачный механизм, гарантирующий, что пропуска на передвижение во время комендантского года будут выдаваться только тем, кто в этом действительно нуждается» , — подытожил представитель КМВА.

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