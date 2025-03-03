В "Укрзализныце" рассказали о важном и полезном нововведении, которое ждет жителей и гостей Киева в марте 2025 года.

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева и обратно в Киев на весенние выходные, в том числе и на 8 марта 2025 года, сообщает Политека.

Во-первых, назначен дополнительный поезд №213/214 Киев — Ясиня, который проходит через Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татар-Буковель, Ворохту. Об этом сообщили на официальной странице Укрзализныци.

Поезд отправляется из Киева 8 марта в 23:00 и прибывает в Ясиня на следующий день в 14:17, пишет Политека. Можно выбрать плацкартные или купейные вагоны.

Во-вторых, "Укрзализныця" также запускает 7, 8 и 9 декабря дополнительные рейсы поезда "Интерсити" №777/778 Киев - Львов. В эти дни поезда (двухэтажные электропоезда Skoda) будут отправляться из Киева в 6:51, а уже в 13:23 будут во Львове.

Также "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд №265/266 Киев – Одесса – Киев, который из Киева выезжает в 8:33, а из Одессы – в 11:27.

Кроме того, на 9 марта "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №168/167 Львов – Одесса – Львов, который из Львова отправляется в 7:26, а из Одессы – 7:53.

Дополнительно, 16 и 30 марта 2025 украинцы смогут поехать в Карпаты поездом №159/160 Киев – Трускавец – Киев. Отправка из Киева в 10:16, а в обратном направлении – в 8:33

Как добавили в "Укрзализныце", продажа билетов на все эти дополнительные поезда уже открыта.

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