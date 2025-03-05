В этом материале вы узнаете, как правительство хочет изменить пенсионную систему в Украине, что такое "базовая пенсия" и как жители Киева могут ее получить.

Министерство социальной политики планирует реформу пенсионной системы, в результате которой, по прогнозам, более 80% пенсионеров получат повышение размера пенсий, пишет Политека.

Согласно проекту Закона, планируется изменить подход к расчету размера пенсий – вместо информации о заработной плате, с которой уплачивался страховой взнос, предлагают использовать данные о суммах уплаченных страховых взносов.

Планируется ввести понятие "базовая пенсия", которое заменит непонятную систему всевозможных доплат, сообщает Политека. Базовая часть пенсии должна обеспечить минимальный уровень пенсионного обеспечения для киевлян, имеющих право на пенсию по возрасту. При этом размер базовой пенсии не может быть меньше 30% минимальной зарплаты, уменьшенной на сумму отчислений налогов.

Кроме базовой части пенсии, пенсия по возрасту также будет включать страховую часть пенсии, которая является производной от суммы взносов, которые киевлянин уплатил в течение всего периода работы.

Кроме того, планируется ввести пенсионное обеспечение для киевлян, достигших 65 лет, но не имеющих 15 лет страхового стажа, которые сейчас являются минимальным требованием для оформления пенсии, при условии, если эти люди уплатили страховые взносы в сумме, эквивалентной взносам из минимальной заработной платы за 30 лет.

Также реформа предусматривает изменение подхода к индексации пенсий: планируется проводить индексацию выплат на уровень роста средней заработной платы, благодаря этому рост размера пенсий будет соответствовать происходящим в экономике государства процессам.

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