В Украине идет мобилизация в соответствии с действующим законодательством - за нарушение предусмотрены штрафы и даже тюремный срок.

Сержант 24 ОМШБ "Айдар" Александр Колым в эфире Ранок.LIVE поделился мнениями о снижении мобилизационного возраста в Украине.

По его словам, оптимальным возрастом для мобилизации в Украине считается 22 года, поскольку военнослужащие старше 50 лет часто не могут выдержать высокие нагрузки.

Военный поддерживает инициативу по снижению мобилизационного возраста, подчеркивая, что молодежь быстрее адаптируется и эффективнее усваивает новые навыки.

"Молодежь легче научить. Она скорее схватывает информацию. В предыдущих подразделениях мог быть инструктором и работал с мужчинами 50+, то они не тянут... Тем более в штурмовых подразделениях", - подчеркнул Александр Колым.

Напомним, что в Украине некоторые граждане в возрасте от 18 до 60 лет не подлежат мобилизации по разным причинам. Часть из них не может быть принудительно призвана в ВСУ. Однако право на освобождение от мобилизации должно быть подтверждено соответствующими документами.

Согласно нормам общей мобилизации, призыву не подлежат лица, имеющие право на отсрочку, а также находящиеся под бронированием мужчины.

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