С увеличением тарифов на транспортировку газа в Украине ожидается новый скачок цен – уже в первой половине 2025 года продукты могут подорожать на 20%.

Такое мнение высказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Он отметил, что рост стоимости транспортировки газа приведет к удорожанию топлива для промышленности и бизнеса, что в свою очередь повлияет на цены на различные товары и услуги. Ожидается, что это отразится на всем спектре – от продуктов питания до аренды, поскольку повышение стоимости газа влияет на стоимость электроэнергии. Крупнейшими потребителями услуг по транспортировке газа являются энергетические компании и облгазы.

Попенко добавил, что уже в первые шесть месяцев 2025 украинцы могут увидеть подорожание продуктов в супермаркетах на 10-20%.

Также напомним, что эксперт отмечает, что в Украине начал размываться средний класс. Люди, которые раньше не экономили на продовольствии, теперь вынуждены это делать.

"Исследования показывают, что когда человек имеет достаток или хотя бы не ограничен в расходах на еду, он употребляет больше мяса, молочных продуктов и сыров. Зато малообеспеченное лицо предпочитает хлеб и картофель", — объясняет экономист.

Это свидетельствует о том, что средний класс уменьшает потребление дорогостоящих продуктов и переходит на более дешевые варианты, хотя они и так оставались основными для малообеспеченных слоев населения.

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