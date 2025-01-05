С увеличением тарифов на транспортировку газа в Украине ожидается новый скачок цен – уже в первой половине 2025 года продукты могут подорожать на 20%.

Такое мнение высказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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Он отметил, что рост стоимости транспортировки газа приведет к удорожанию топлива для промышленности и бизнеса, что в свою очередь повлияет на цены на различные товары и услуги. Ожидается, что это отразится на всем спектре – от продуктов питания до аренды, поскольку повышение стоимости газа влияет на стоимость электроэнергии. Крупнейшими потребителями услуг по транспортировке газа являются энергетические компании и облгазы.

Попенко добавил, что уже в первые шесть месяцев 2025 украинцы могут увидеть подорожание продуктов в супермаркетах на 10-20%.

Также напомним, что эксперт отмечает, что в Украине начал размываться средний класс. Люди, которые раньше не экономили на продовольствии, теперь вынуждены это делать.

магазин, покупка, продукты

"Исследования показывают, что когда человек имеет достаток или хотя бы не ограничен в расходах на еду, он употребляет больше мяса, молочных продуктов и сыров. Зато малообеспеченное лицо предпочитает хлеб и картофель", — объясняет экономист.

Это свидетельствует о том, что средний класс уменьшает потребление дорогостоящих продуктов и переходит на более дешевые варианты, хотя они и так оставались основными для малообеспеченных слоев населения.

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