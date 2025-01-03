С 1 января 2025 г. в Украине прекратят работу МСЭК; этот шаг стал результатом подписания президентом Владимиром Зеленским закона о ликвидации комиссий, который вступил в силу в конце 2024 года.

Вместо МСЭК в кластерных и сверхкластерных больницах заработают новые экспертные комиссии.

Основная цель этих комиссий – оценка состояния пациентов по международным стандартам, в частности использованием критериев классификации здоровья, жизненных ограничений и функционирования. Оценка станет более прозрачной и стандартизированной, что поможет избежать коррупции.

В процессе реформы предусмотрена цифровизация всех этапов: от подачи заявления до принятия решения. Это позволит устранить человеческий фактор и сделать процесс более эффективным. Важно, что пациенты не будут знать, кто рассматривает их дела.

Что касается пенсий, то после реформы выплаты по инвалидности для граждан не упадут. Все, кто уже получает пенсии, продолжат получать их в обычном порядке. Более того, для лиц с серьезными потерями здоровья или утратой трудоспособности предусмотрено увеличение страховых выплат. Все изменения будут направлены на улучшение поддержки лиц, которые получили травмы, и ускорение оказания помощи за счет упрощения бюрократических процедур.

Напомним, что одной из причин ликвидации МСЭК стали многочисленные расследования фиктивных инвалидностей среди чиновников. Министерство здравоохранения проверило более 90 тысяч решений, что привело к уголовным делам и увольнениям руководителей МСЭК. Реформа является частью общей борьбы с коррупцией и фальсификацией данных, в том числе среди чиновников.

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