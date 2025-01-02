С января 2025 года тариф на транспортировку газа вырастет в четыре раза в связи с прекращением транзита российского газа через Украину.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" призывает потребителей внимательно следить за передачей показателей счетчиков во избежание неточностей в счетах и ​​переплатах.

Об этом сообщили украинцы в пресс-службе ГК "Нафтогаз".

Важно своевременно передавать показания до 5 числа каждого месяца, ведь это помогает избежать разногласий в квитанциях.

Подтверждение показателей счетчиков позволяет оператору газораспределительных сетей правильно определить объем потребленного газа, передать эти данные в систему, а поставщику сформировать корректный счет.

Задержка с передачей показателей может привести к большой разнице между плановым и фактическим потреблением, что может повлечь за собой образование долга.

С января 2025 года тариф на транспортировку газа вырастет вчетверо из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины, что было объяснено регулятором.

Несмотря на запрет на повышение цен на газ для населения во время войны, суммы в квитанциях все же изменятся из-за новых правил расчета стоимости доставки газа, которые вступят в силу в 2025 году.

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