Неизменным оставался выбор хлеба украинской паляницы - за эти 8 лет ее цена выросла в четыре раза

В канун новогодних праздников украинцы внимательно следят за ценами на основные продукты питания.

В течение восьми лет журналисты регулярно покупают продукты в одном и том же супермаркете в конце декабря, чтобы подсчитать, как изменились цены на продукты за год.

Начнем с продукта, который, хоть и остался неизменным по внешнему виду, но больше всего колебался по цене — лук репчатый желтый.

Это единственный продукт, цена которого в этом году не побила собственный рекорд. Килограмм лука стоит 14 гривен 89 копеек. Самый дешевый лук был в 2020 году — 4 гривны 39 копеек за килограмм, а самым дорогим в 2022-м — 28 гривен 39 копеек. По сравнению с прошлым годом цена выросла на гривну.

В этом году за килограмм белого картофеля заплатили 55 гривен 1 копейку. Впервые, когда мы начинали этот эксперимент, этот картофель стоил почти в десять раз дешевле. В 2021 году цена картофеля упала, а в 2022 году осталась стабильной. Однако в текущем году цена на нее увеличилась вдвое.

Неизменным оставался выбор хлеба украинской паляницы. За эти 8 лет ее цена выросла в четыре раза.

Самым дорогим продуктом в корзине остается украинское сало. Всегда дороже рыночной цены, оно подорожало почти в два раза. Когда начинали эксперимент, цена на сало была 240 гривен за килограмм (это с учетом скидки). С того времени его цена существенно поднялась, особенно за время полномасштабной войны.

Молоко тоже значительно подорожало. Если в 2017 году за бутылку платили почти 20 гривен, то сейчас это уже 51 гривна 99 копеек, то есть цена выросла более чем вдвое.

Если в 2017 году наша корзина обошлась менее чем в 300 гривен, то в этом году за эти же продукты заплатили более 700 гривен.

Источник: ТСН.

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